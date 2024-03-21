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Отца Зепюр Брутян задержали в Москве за организацию подпольного казино

Shot: отцу Зепюр Брутян Аршаку грозит шесть лет тюрьмы за подпольное казино

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Отца актрисы Зепюр Брутян Аршака задержали в Москве за организацию подпольного казино. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщает канал, 20 марта оперативники посетили нелегальное казино в Рязанском районе Москвы. Силовики обнаружили восемь игровых автоматов в обычной квартире многоэтажного дома. За организацию нелегального бизнеса были задержаны трое мужчин: 57-летний Аршак Брутян и его подельники — безработные 26-летний Илгам К. и 55-летний Арташес Т.

Подозреваемых обвиняют по статье «Незаконная организация азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в особо крупном размере». Высшая мера наказания в таком случае — шесть лет колонии. Уголовное дело пока не возбудили, полицейские проводят проверку по факту.

Ранее Никита Кологривый отшутился после вопроса о содержании в спецприемнике.

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