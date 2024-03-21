Арбенина удивилась, что много людей сталкиваются с насилием в жизни

Рок-исполнительница, лидер коллектива «Ночные снайперы» Диана Арбенина призналась, что никогда не сталкивалась с абьюзом и харассментом в своей карьере. Слова исполнительницы передает mk.ru.

«Более того, я была вообще не в курсе, что так много людей испытывает абьюз», — отметила артистка.

Она призналась, что категорически против тех людей, которые совершают насильственные действия против других. Она считает, что абьюзеров нужно искоренять. Своим мнением Арбенина поделилась на премьере второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие-2», в котором исполнила одну из ролей. Уже будучи на сцене, Арбенина сразу же предупредила зрителей, что она не актриса. На что Германика ответила ей фразой: «А мне продюсеры говорят: «У меня в фильме и медведь сыграет».

Во втором сезоне расскажут о женщине Марине, которую обвиняют в нападении с ножом на мужа — предпринимателя и многодетного отца. В процессе расследования выясняется, что Григорий при жизни был настоящим чудовищем. В каст вошли: Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Михалкова-Кончаловская и Глеб Пускепалис.

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