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Экс-участница «Дома-2» рассказала, где найти «папика»

Модель Малибу заявила, что девушки без комплексов везде найдут себе мужчину

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malibutopp/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-участница «Дома-2» Олеся Малибу ответила на вопрос, где найти «папика», и заявила, что ее обеспеченные мужчины находят самостоятельно. Слова шоувумен передает PROZVEZD.

«Можно зайти в магазин, подойти к мужчине и что-то у него попросить. <...> Женщинам нужно сейчас избавляться от комплексов с помощью психологов и уметь самим проявлять инициативу. И тогда, где бы они ни оказались, везде смогут найти мужика», — высказалась модель.

Малибу отметила, что не любит «пафосные заведения» наподобие дорогих ресторанов, потому что они заставляют ее скучать. Она призналась, что любит знакомиться с мужчинами «по дороге» или же на Мальдивах. Она добавила, что отказалась возвращаться к бывшему супругу Артемию только из-за того, что тот не смог достойно ее обеспечить.

«Мне нужны Мальдивы и миллион рублей в месяц. Как я поняла, у Артемия начались проблемы в бизнесе. Но меня это не интересует. Бабий век короткий», — отметила Малибу.

Олеся Малибу вышла замуж за предпринимателя на 19 лет старше нее 6 сентября 2023 года в Москве. В октябре стало известно, что звезда «Дома-2» разводится.

Ранее Малибу призналась, что планирует родить ребенка от бывшего мужа.

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