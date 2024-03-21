Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МакSим заявила, что навсегда отказывается от концертных туров

Певица МакSим: здоровье больше не позволяет мне ездить в концертные туры

close
100%
Global Look Press

Певица МакSим больше не планирует возобновлять концертную деятельность и ездить в туры. В беседе с телеканалом «360» она рассказала, что проблемы со здоровьем не позволяют ей пойти на это, однако, возможно, певица будет иногда выступать в отдельных городах.

«Мне уже, к сожалению, не позволит здоровье. Потому что так болеть, как болела я, не пожелаешь никому, – призналась певица. – Мне казалось поначалу, что я встала на ноги достаточно быстро, научилась снова читать, говорить… Организм в этом мне очень помог, мой потенциал. Но сейчас уже говорить о долгосрочных переездах – это нет».

Певица добавила, что сейчас переживает вторую волну популярности, однако, несмотря на это, не хочет врать себе и имеет право поддаться желанию поберечь здоровье ради себя и своих дочерей.

Напомним, СМИ ранее написали, что МакSим берет паузу в карьере после лечения алкогольной зависимости. Однако позднее артистка возмутилась этими сообщениями, заявив, что продолжит концертную деятельность, но уже не в прежних масштабах, так как решила больше не работать «на износ».

Ранее певица впервые появилась с дочерью на публике после длительного отсутствия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами