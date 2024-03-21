МакSим заявила, что навсегда отказывается от концертных туров

Певица МакSим больше не планирует возобновлять концертную деятельность и ездить в туры. В беседе с телеканалом «360» она рассказала, что проблемы со здоровьем не позволяют ей пойти на это, однако, возможно, певица будет иногда выступать в отдельных городах.

«Мне уже, к сожалению, не позволит здоровье. Потому что так болеть, как болела я, не пожелаешь никому, – призналась певица. – Мне казалось поначалу, что я встала на ноги достаточно быстро, научилась снова читать, говорить… Организм в этом мне очень помог, мой потенциал. Но сейчас уже говорить о долгосрочных переездах – это нет».

Певица добавила, что сейчас переживает вторую волну популярности, однако, несмотря на это, не хочет врать себе и имеет право поддаться желанию поберечь здоровье ради себя и своих дочерей.

Напомним, СМИ ранее написали, что МакSим берет паузу в карьере после лечения алкогольной зависимости. Однако позднее артистка возмутилась этими сообщениями, заявив, что продолжит концертную деятельность, но уже не в прежних масштабах, так как решила больше не работать «на износ».

Ранее певица впервые появилась с дочерью на публике после длительного отсутствия.