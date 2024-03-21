79-летний Юрий Антонов чуть не оглох на концерте

Певец Юрий Антонов признался, что чуть не оглох на концерте из-за технического персонала. Его слова передает mk.ru.

«У меня и так со слухом не очень хорошо. А после сегодняшнего, наверное, станет еще хуже! Я даже не могу сейчас сообразить, что вы мне говорите!» — возмутился исполнитель.

По словам артиста, он попросил техперсонал уменьшить звук на выступлении, но они по какой-то причине сделали наоборот.

«Вы себе не представляете, что я пережил. В моей жизни такое впервые. Хотя я на сцене уже очень долгие годы», — добавил 79-летний певец.

Издание добавляет, что артист с трудом ушел со сцены. Он признался, что сейчас больше тяготеет к студийной работе и записывает новые композиции.

В конце февраля Антонов рассказывал, что не заканчивает свою трудовую деятельность в России, однако отказывается от проведения сольных концертов. По его словам, «будет странно» ездить по стране в его возрасте. Певец добавил, что со здоровьем у него также «не все сладко», но ему придется жить с этими проблемами.

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