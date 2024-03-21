Актера Кологривого могут арестовать на 15 суток

Прокуратура потребовала назначить актеру Никите Кологривому 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу обвинения.

В настоящее время дело в отношении актера рассматривается в Центральном районном суде Новосибирска.

Адвокат Кологривого высказал мнение, что наказание в виде ареста для актера будет слишком суровым. По его словам, это также негативно скажется на исполнении рабочих обязанностей у артиста.

Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в местном баре. Актер подошел к сотруднице ресторана, которая уже закончила смену, лег на ее колени и якобы «стал склонять к близости». За женщину вступились другие мужчины, началась драка. На Кологривого составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Позднее пострадавшая от действий актера хостес Алиса назвала условием отказа от иска к артисту «нормальные извинения».

Ранее Кологривый заявил, что раскаивается в домогательствах к хостес.