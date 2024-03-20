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«Боялась запостить фото»: Карди Би рассказала о влиянии хейтеров на свою психику

Рэперша Карди Би пожаловалась на страдания из-за негативных комментариев

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Chris Pizzello/AP

Рэперша Карди Би рассказала о влиянии на свою психику хейтеров. Интервью с певицей вышло на YouTube-канале «360 with Speedy».

«Я чувствовала, что потеряла себя. Все эти комментарии, «Она боится выпускать альбом, боится записывать музыку», — вспоминает она.

По словам Карди Би, в 2023 году, с 2018 года не выпуская новых альбомов, она едва не оставила музыкальную карьеру из-за неуверенности в себе.

«Я боялась выходить в прямой эфир, запостить фото, пойти в клуб, чтобы потом не читать, что обо мне скажут», — призналась 31-летяя исполнительница.

В пример она привела случай, когда папарацци сняли ее с мужем рэпером Оффсетом целующимися в машине. Из-за размазанной помады Карди Би прикрывала лицо мобильным телефоном, а в таблоидах написали, что она прячется, потому что сделала ринопластику.

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