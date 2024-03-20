Кологривому после пьяного дебоша пригрозили отказом в работе

Пьяный дебош актера Никиты Кологривого может привести к тому, что с ним откажутся от дальнейшей работы. Поведение артиста говорит о том, что у него слишком рано появилась звездная болезнь, заявила актриса Людмила Поргина – супруга артиста Николая Караченцева, с которым себя сравнивал дебошир.

«Чтобы быть похожим на Колю, нужно иметь талант на сцене! И в кинематографе играть разнообразные роли, петь, танцевать, двигаться прекрасно. А вместо этого он кусает официантку — какой-то маразм. Он может просто погубить себя», — сказала Поргина в беседе с телеканалом «360».

Особенно сильно актрису возмутило, что Кологривый преподает в театральном вузе Новосибирска, будучи при этом не лучшим примером для молодежи. По ее мнению, сейчас актер не осознает происходящее и не понимает, чем ему грозит в будущем такое поведение. Если подобное поведение повторится, то с ним могут перестать работать в дальнейшем, предупредила она.

«Надо сказать ему, что нужно очень многого достичь, чтобы быть человеком, а не просто паскудой», — заключила актриса.

Напомним, Кологривого задержала полиция в Новосибирске после того, как он устроил дебош в пьяном виде в местном ресторане. Он приставал к сотрудницам, нападал на работников и укусил за ногу одну из официанток после сопротивления его приставаниям. За это нарушителю грозит до 15 суток ареста.

Ранее продюсер гала-концерта «Жванецкий» Евгений Гришковец объяснил, почему Кологривого убрали из афиши.