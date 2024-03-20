«Отпетые Мошенники» приедут в Барнаул вместе с «Супердискотекой 90-х»

Концерт «Супердискотека 90-х» от Радио Рекорд впервые пройдет в Барнауле 13 апреля 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Девушки, надевайте клипсы и колготки в сетку! Парни, берите барсетки и доставайте из слаксов большой... мобильник! Пристегните ремни, это путешествие «назад в будущее» вы запомните навсегда!» — посоветовали организаторы.

Мероприятие пройдет в местном спортивном комплексе «Темп». Среди заявленных артистов: КАР-МЭН, бывшая участница группы t.A.T.u. Юля Волкова, Мальчишник, Оксана Почепа Акула, Отпетые Мошенники, Игорек, МС ЖАН и певица Юлия Беретта. При этом окончательный список может измениться, подчеркивают организаторы.

Всего участникам мероприятия предлагают три категории билетов: октябрятский танцпол, трибуна пионеров и комсомольский (с доступом на танцпол и на ближайшие трибуны комплекса).

«Супердискотека 90-х», которую организаторы называют первым и главным фестивалем музыки 90-х, существует уже 20 лет. Фестиваль традиционно показывают на главных телеканалах страны, а также концерт транслируется в прямом эфире Радио Рекорд во всех городах вещания. Этой весной в 6 городах России состоится премьера шоу «Назад в будущее», которое посвящено мероприятию.

Ранее сообщалось, что в российскую школьную программу хотят включить песни Shaman и Газманова.