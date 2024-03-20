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В Москве госпитализировали 64-летнего сына модельера Зайцева

Mash: сыну модельера Зайцева Егору потребовалось повторное переливание крови

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве госпитализировали Егора Зайцева, сына модельера Вячеслава Зайцева из-за осложнений на фоне онкологического заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 64-летнему мужчине потребовалось повторное переливание крови из-за тяжелой анемии. Mash предполагает, что болезнь Зайцева может прогрессировать.

В начале февраля сообщалось, что у Зайцева врачи обнаружили образования в толстом отделе кишечника в ходе обследования. Помимо этого, медики нашли образования в печени и почках мужчины. Материалы отправили на биопсию. Также у сына модельера завышены многие показатели в крови, что может быть следствием сбоя в работе внутренних органов.

Недавно стало известно, что рок-исполнительница, лидер коллектива «Ночные снайперы» Диана Арбенина посещала онколога из-за плохих анализов. Изначально 49-летняя певица пришла к врачу ради профилактики и сделала обследование своего организма. Результаты анализов показали, что некоторые показатели завышены из-за возраста артистки, однако врачей обеспокоил высокий уровень белка в крови Арбениной. Ей посоветовали тщательнее следить за здоровьем.

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