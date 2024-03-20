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Пьяный Кологривый подрался с персоналом ресторана и попал на видео

Появилось видео пьяного дебоша актера Кологривого в ресторане Новосибирска

В сети опубликовали видеоролик, в котором актер Никита Кологривый пытается подраться с сотрудниками ресторана в Новосибирске. Видео с камер видеонаблюдения из заведения публикует издание «Абзац».

В ролике видно, как звезда «Слова пацана» несколько раз подходит к мужчине-сотруднику, пытаясь его ударить. В этот момент актера успокаивает стоящая рядом девушка. Потом Кологривый начинает бить кулаком другого сотрудника ресторана, который проходил рядом. На видео Кологривый также грубо отталкивает сотрудницу.

Накануне стало известно, что новосибирская полиция проводит проверку действий актера Никиты Кологривого, устроившего дебош в одном из ресторанов города. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что на звезду «Слова пацана» поступило заявление, в котором утверждалось, что он «грубо нарушал общественный порядок» в одном из заведений города.

По данным издания «Абзац», артист «очень сильно хулиганил» в ночь на 19 марта, был сильно пьян, нападал на работников ресторана и приставал к сотрудницам заведения — одну из официанток пытался склонить к близости. После того как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. Затем он начал заламывать официантке руки.

Ранее в Госдуме предложили проработать механизм «амнистии» артистов.

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