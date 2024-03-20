В Госдуме предложили проработать механизм «амнистии» артистов

Депутат Госдумы Иван Сухарев отправил на имя вице-премьера Андрея Белоусова письмо, в котором предложил создать механизм так называемой амнистии артистов, которые ранее отметились публичными дискредитирующими высказываниями и действиями в адрес России. Об этом пишет RT, ссылаясь на копию письма.

«Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности разработки механизма так называемой амнистии», — говорится в документе.

Законодатель отметил, что захотевшие вернуться артисты могли бы записать видеообращение или создать документ о поддержке проведения Россией специальной военной операции на Украине, а также публично принести извинения, которые будут опубликованы на официальном сайте министерства культуры. Сухарев полагает, что после этих действий деятели культуры могли бы возобновить свою работу на территории России.

Депутат напомнил, что в конце февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что покинувшие Россию и дискредитирующие действия российских вооруженных сил артисты, в случае возвращения будут отвечать за свои действия по закону.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что избавиться от статуса иноагента в России можно. По словам депутата, иноагентами перестанут быть те, кто отвергнет «подачки со стороны других стран».

Ранее в Госдуме предложили остановить выплаты артистам, осудившим спецоперацию.