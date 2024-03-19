Дочь Началовой рассказала о последнем обещании матери

Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой, вспомнила о последнем обещании матери. Подробности их разговора она поведала в программе «Малахов» на «России 1».

Алдонина рассказала, что артистка должна была прийти на ее отчетный концерт в школе, приуроченный к 8 марта. Однако из-за стремительно развивающейся болезни Началова не смогла присутствовать на мероприятии дочери.

«Она заранее позвонила и сказала: «Котик, прости, я не приеду». Я понимала ее состояние, не было обид. Все было на позитиве, ведь никто не думал о том, что будет через неделю», — призналась Алдонина.

Через неделю, 16 марта 2019 года, Началовой не стало.

В разговоре с телеведущим Андреем Малаховым Алдонина добавила, что незадолго до этого певица задала ей неожиданный вопрос:

«Мы тогда были на реке в Воронежской области. Все пошли купаться, а я осталась на берегу и вдруг я слышу: «Что будешь делать, если меня не станет?» Я ей ответила: «Что за вопросы?»

Вера Алдонина родилась 1 декабря 2006 года в семье певицы и футболиста Евгения Алдонина.

Ранее директор Началовой рассказала о неисполнившейся мечте певицы.