Карди Би объяснила, почему не предлагает Рианне совместных песен

Рэперша Карди Би на подкасте «MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME» объяснила, почему не записывает совместных песен с Рианной.

«Я звучу глупо, пытаясь так петь и создавать подобную ​​музыку. Так что если я когда-нибудь напишу идеальный трек, то с нетерпением подумаю: «Эта песня ей понравится». Я не хочу предлагать ей что-то типа: «Что это за фигня? Убери ее от меня», — пояснила Карди Би.

Она уточнила, что сама выступает в жанре хип-хоп, в то время как Рианна поет в основном поп-музыку. При этом рэперша подчеркнула, что ей нравится творчество коллеги, но она пока не знает, какой трек станет подходящим для их совместной работы.

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