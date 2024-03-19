Директор Леонтьева рассказал о планах певца после завершения карьеры

Директор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев признался в беседе с «Лентой.ру», что артист уже давно перестал выступать, однако решил публично заявить о завершении карьеры лишь по случаю своего 75-летия.

«Планы у него — отдыхать и путешествовать», — добавил мужчина.

В ноябре 2023 года Чигирев рассказывал, что Леонтьев может возобновить свою карьеру в 2024 году. Директор заявлял, что у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

В январе 2024 года Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

Накануне певец Валерий Леонтьев в 75-летний юбилей сообщил журналистам об уходе со сцены. По словам артиста, жанр, в котором он выступал, «не терпит дряхлости». Музыкант также поблагодарил фанатов, которые сейчас поздравляют его в сети.

Ранее Василий Ливанов раскритиковал режиссера «Шерлока Холмса» за приспособленчество.