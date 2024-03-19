Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Более, чем достаточно»: Соседов о карьере Леонтьева

Критик Соседов заявил, что артистам нельзя появляться на сцене в упадке сил

close
100%
Global Look Press

Критик и телеведущий Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru поддержал решение Валерия Леонтьева завершить музыкальную карьеру.

«Решение Валерия Леонтьева завершить карьеру я считаю правильным, это нужно было сделать. Он выступал более чем достаточно. Сегодня у него день рождения. Я поздравляю Валерия Леонтьева с юбилеем», — подчеркнул Соседов.

Критик считает, что эстрадным исполнителям в отличие от актеров нужно следить за своим возрастом и внешностью. По словам Соседова, актер даже на старости лет может играть какие-то роли, а для артиста выходить на сцену в непотребном виде или в упадке сил — непозволительно. Критик пожаловался, что за последние несколько лет видел «ужасные примеры» нарушения этого правила.

Накануне Валерий Леонтьев заявил, что больше не планирует давать концерты из-за своего возраста. Артист добавил, что хочет лишь поблагодарить фанатов, которые сейчас поздравляют его в сети.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — говорил Леонтьев.

Ранее Леонид Ярмольник рассказал, почему считает себя внебрачным сыном Александра Ширвиндта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами