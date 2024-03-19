«Более, чем достаточно»: Соседов о карьере Леонтьева

Критик и телеведущий Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru поддержал решение Валерия Леонтьева завершить музыкальную карьеру.

«Решение Валерия Леонтьева завершить карьеру я считаю правильным, это нужно было сделать. Он выступал более чем достаточно. Сегодня у него день рождения. Я поздравляю Валерия Леонтьева с юбилеем», — подчеркнул Соседов.

Критик считает, что эстрадным исполнителям в отличие от актеров нужно следить за своим возрастом и внешностью. По словам Соседова, актер даже на старости лет может играть какие-то роли, а для артиста выходить на сцену в непотребном виде или в упадке сил — непозволительно. Критик пожаловался, что за последние несколько лет видел «ужасные примеры» нарушения этого правила.

Накануне Валерий Леонтьев заявил, что больше не планирует давать концерты из-за своего возраста. Артист добавил, что хочет лишь поблагодарить фанатов, которые сейчас поздравляют его в сети.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — говорил Леонтьев.

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