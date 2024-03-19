Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вышел трейлер второго сезона детектива Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие»

Певица Диана Арбенина появилась в трейлере сериала «Обоюдное согласие»

close
100%
Пресс-служба КИОН

В сети появился трейлер второго сезона детективного сериала «Обоюдное согласие» с Дианой Арбениной в роли следователя. Об этом пишет пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

«До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия, и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит. Несмотря на давление, моя героиня старается добиться правды. Я думаю, что смогла бы пройти по ее пути, но сделала бы это намного конкретнее и убедительнее», — отметила Арбенина.

Сюжет первых эпизодов «Обоюдного согласия» был посвящен девушке, которая подверглась сексуализированному насилию на вечеринке старых друзей. В 2023 году сериал вошел в официальную программу 7-го Берлинского международного фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival).

Во втором сезоне расскажут о женщине Марине, которую обвиняют в нападении с ножом на мужа — предпринимателя и многодетного отца. В процессе расследования выясняется, что Григорий при жизни был настоящим чудовищем. Во втором сезоне главные роли сыграют Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Михалкова-Кончаловская и Глеб Пускепалис.

Ранее Ярмольник признался, что сразу согласился на роль царя в «Летучем корабле».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами