Григорий Лепс отсудил 18 тысяч рублей за закуску

Певец Григорий Лепс отсудил у двух фирм 18 тысяч рублей за несвоевременно привезенную закуску. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщает СМИ, компания артиста «Хлебосольное подворье» подала иск к АО «Кротекс» и АО «Крокус интернэшнл», которые нарушили обязательства по договорам поставки в торговые сети в период с 2021-го по 2023 год. Всего компания Лепса требовала от нарушителей 212 тысяч рублей, но суд удовлетворил выплату только 18 тысяч рублей.

Недавно Григорий Лепс расстался с избранницей, которая, как он утверждал ранее, была моложе его на 40 лет. По словам Лепса, теперь он остался в одиночестве и ему некому покупать дорогие подарки. В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс сохранил дружеские отношения.

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