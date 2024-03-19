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Валерий Леонтьев уходит со сцены без прощальных гастролей

Певец Валерий Леонтьев оставил музыкальную карьеру из-за возраста

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Певец Валерий Леонтьев в разговоре с mk.ru заявил, что больше не планирует давать концерты из-за своего возраста.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — подчеркнул Леонтьев.

Артист добавил, что хочет лишь поблагодарить фанатов, которые сейчас поздравляют его в сети.

В ноябре 2023 года концертный директор Леонтьева Борис Чигирев рассказывал, что артист может возобновить свою карьеру в 2024 году. Директор заявлял, что у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

В январе 2024 года Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

Ранее Ярмольник признался, что сразу согласился на роль царя в «Летучем корабле».

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