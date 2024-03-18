Экс-участница «Голоса» расплакалась из-за фонограммы на концерте

Экс-участница «Голоса» Анастасия Спиридонова рассказала, что ей включили плюсовую фонограмму на концерте поэтессы Ларисы Рубальской, хотя исполнительница хотела спеть композицию «Транзит» самостоятельно. Ее слова передает mk.ru.

«При этом микрофон был включен. Получается, что зритель услышал два голоса одновременно. И понял, что я пою под фанеру. Хотя все прекрасно знают, что я прекрасно пою вживую», — заявила артистка.

Спиридонова, отмечает издание, ушла со сцены со слезами на глазах. Она не понимает, как организаторам удалось добыть запись песни с ее голосом и подчеркнула, что отправляла команде концерта только фонограмму без голоса.

«Самое обидное, что ты приложил все усилия для того, чтобы доставить радость зрителю: готова была петь живьем, хорошо выглядела», — посетовала исполнительница.

Она поблагодарила тех, кто поддержал ее за кулисами и «не дал биться головой об стену». Спиридонова подытожила свою речь словами о том, что на российской эстраде существуют артисты, которые готовы петь вживую. При этом она добавила, что организаторы не всегда позволяют певцам это делать.

Ранее поклонники поблагодарили Варум за живой звук после неудачного выступления.