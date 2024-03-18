Волочкова порадовалась, что ради нее сломали дверь в театре Кадышевой

Балерина Анастасия Волочкова порадовалась, что ради нее поклонники сломали дверь в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Волочковой, зрители действовали так из любви к ней, и ничего страшного в этом нет.

«Я и моя команда, мы за сегодняшний день устраним эту неполадку. Но, вы знаете, это очень здорово, когда ломают двери люди, желающие попасть на позитив, на творчество и шоу во славу России», — рассуждает артистка.

О том, что поклонники Волочковой сломали дверь во время спектакля «Одержимость», стало известно 16 марта.

Артистка уже пообещала решить проблему с дверью. Она отметила, что подобный инцидент происходит не в первый раз.

В феврале Анастасия Волочкова заявляла, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в жизни танцовщица назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

Ранее Бэнкси посвятил новую работу деревьям.