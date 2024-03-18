Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова порадовалась, что ради нее сломали дверь в театре Кадышевой

Балерина Волочкова заявила, что зрители сломали дверь в театре из любви к ней

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова порадовалась, что ради нее поклонники сломали дверь в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Волочковой, зрители действовали так из любви к ней, и ничего страшного в этом нет.

«Я и моя команда, мы за сегодняшний день устраним эту неполадку. Но, вы знаете, это очень здорово, когда ломают двери люди, желающие попасть на позитив, на творчество и шоу во славу России», — рассуждает артистка.

О том, что поклонники Волочковой сломали дверь во время спектакля «Одержимость», стало известно 16 марта.

Артистка уже пообещала решить проблему с дверью. Она отметила, что подобный инцидент происходит не в первый раз.

В феврале Анастасия Волочкова заявляла, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в жизни танцовщица назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

Ранее Бэнкси посвятил новую работу деревьям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами