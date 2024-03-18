Актера из «Слова пацана» обокрали в Петербурге

Актера Александра Манько обокрали в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

У 31-летнего артиста, по данным канала, украли смартфон (IPhone 11) в кафе. Стоимость техники актер оценил в 20к рублей и уже обратился с заявлением к своим коллегам из реальной жизни.

Актер Петербургского городского театра известен по ролям хранителей правопорядка. Он играл следователя в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», участкового в «Мажоре-3», дознавателя МВД в сериале «Невский. Чужой среди своих», полицейского в «Майоре Громе».

Накануне актриса Екатерина Волкова призналась, что стала жертвой мошенников.

Волкова рассказала, что увидела в социальных сетях группу с кормами для животных с доставкой в Россию и по доступной цене. Артистка уточнила, что не заподозрила в аккаунте недоброжелателей, так как там были якобы реальные отзывы, отчеты и фото.

Ранее Юрий Гальцев вспомнил, как Ширвиндт помог ему в профессии.