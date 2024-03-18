Путин прислал венок на прощание с президентом Театра сатиры Ширвиндтом

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания с народным артистом РСФСР начнется в 13:00 в театре. К церемонии прислали венки российские ведомства, театры, родные Ширвиндта.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет.

Ширвиндт известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В разные годы служил в Театре имени Ленинского комсомола, Московском драматическом театре на Малой Бронной. С 1970 года состоял в труппе Театра сатиры, который возглавил в качестве художественного руководителя в 2000 году. В 2021 году занял пост президента театра.

18 марта в Москве также проходит прощание с балетмейстером Наталией Касаткиной. Церемония началась в атриуме Большого театра.

Ранее стало известно о наследстве Ширвиндта.