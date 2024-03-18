В Перми стартовал третий этап инклюзивного проекта «Цирк на ощупь»

В Перми стартовал третий этап проекта для людей с ограниченными возможностями по зрению «Цирк на ощупь» от «Российской государственной цирковой компании» (Росгосцирк).

Как отметила первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова, за два года «Цирк на ощупь» стал проектом федерального масштаба.

«За два года около 15 тысяч детей и взрослых, благодаря большой команде профессионалов, получили возможность прикоснуться к богатой сокровищнице отечественного циркового искусства», — сказала она.

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков заявил, что к концу 2024 года все филиалы компании будут оснащены технологией тифлокомментирования.

«Социальные проекты Росгосцирка нацелены на то, чтобы цирк стал по-настоящему безбарьерной средой и доступен в полной мере для каждого», — сказал он.

Тифлокомментирование – это нововведение, благодаря которому люди с ограниченными возможностями по зрению могут ощутить все, что происходит в манеже во время циркового представления. В планах оснастить все цирки оборудованием для тифлокомментирования — в ремонтируемых и реконструируемых цирках заранее будут предусмотрены кабинки для тифлокомментаторов

«От тифлокомментатора зависит весь спектр эмоций шоу, визуализация образов. Дорогого стоит, когда зрители после представления, говорят, что смогли в полной мере ощутить все нюансы происходящего на манеже», — поделилась впечатлениями о своей работе тифлокомментатор высшей категории программы «Особый взгляд» Наиля Ибрагимова.

В Росгосцирке отметили, что представления с тифлокомментированием уже проходят в 10 цирках системы на регулярной основе.

На третьем этапе к проекту присоединятся площадки в Перми, Тюмени, Астрахани, Нижнем Новгороде и Иваново.