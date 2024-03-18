Прощание с балериной Касаткиной началось в Большом театре

В Большом театре началась церемония прощания с балетмейстером Наталией Касаткиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание проходит в атриуме театра. Здесь установили венки от родных и близких балерины, а также от Департамента культуры города Москвы, Государственного театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, ГАБТ, Государственного Кремлевского дворца.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии). С 1954 по 1976 год танцевала в Большом театре, партии Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе-Родиона Щедрина и многие другие она исполнила на сцене ГАБТа первой.

С 1960-х стала балетмейстером и сценаристом, работала в творческом союзе с мужем — танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым. Касаткина и Василев стали художественными руководителями Концертного ансамбля «Классический балет» в 1977 году, в 1992 году возглавили Государственный театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева.

Артистки не стало 14 марта.

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