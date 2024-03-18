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Дом в сталинской высотке и особняк: стало известно, что оставил после себя Ширвиндт

КП: Александр Ширвиндт оставил после себя элитную недвижимость

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Илья Питалев/РИА Новости

Российский и советский актер Александр Ширвиндт оставил в наследство своим родственникам недвижимость в Москве и Подмосковье. Как пишет «КП», наследниками мэтра считаются только вдова и сын.

По информации издания, три внука и пять правнуков актера в разделе имущества участвовать не будут.

«Сын и супруга Александра Ширвиндта унаследуют по 50% имущественной массы», — рассказал адвокат актера Юрий Шель. Он добавил, что если супруга Ширвиндта откажется от своей доли в пользу сына, то тогда он получит все.

Согласно официальным данным, у бывшего худрука Театра сатиры находится квартира площадью в 116,1 квадратных метра, комната в 12 квадратов, половина квартиры в 69,2 квадрата и земельный участок в 1300 квадратов.

Квартира, где проживал Ширвиндт, не являлась целиком его собственностью, половина принадлежит его супруге Наталье Белоусовой. Эта квартира находится на Котельнической набережной — в самом центре столицы. Из окон открывается вид на Москву-реку, есть также и большой балкон, увитый растениями.

При этом другая любимая недвижимость Ширвиндта — место его отдыха — и вовсе ему не принадлежит. Особняком в поселке НИЛ владеет Белоусова. Загородный дом имеет площадь в 82 квадрата. Как пишет издание, он достался Белоусовой по наследству от дедушки, руководившего строительством столицы.

17 марта стало известно, что в Москве перенесли прощание с Ширвиндтом.

Ранее Андрей Ургант вспомнил, как Ширвиндт назвал себя клоуном.

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