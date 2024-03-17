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Звезда «Ворониных» стала жертвой мошенников: «Проплакала все утро»

Актриса Екатерина Волкова потеряла 50 тысяч рублей из-за мошенников

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volkovihome/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Екатерина Волкова призналась в Telegram-канале, что стала жертвой мошенников.

Волкова рассказала, что увидела в социальных сетях группу с кормами для животных с доставкой в Россию и по доступной цене. Артистка призналась, что не заподозрила в аккаунте недоброжелателей, так как там были якобы реальные отзывы, отчеты и фото.

По словам Волковой, после оформления заказа и перевода денег, ей перестала отвечать якобы менеджер, а трек-номер доставки не работал. Актриса заявила, что после попыток достучаться переписку удалили, а ее заблокировали. Всего артистка перевела недоброжелателям 50 тысяч рублей.

Волкова рассказала, что проплакала все утро, но не из-за потраченных средств, а от осознания, что с каждым днем ей все сложнее доверять людям.

«Я не могу смириться с мыслью, как можно наживаться на животных, детях, так цинично морочить голову беззащитным пенсионерам, которые для них просто легкая мишень. Что с вами не так? Чем вас настолько обделило общество, что вы стали такими беспринципными и злыми, выбрав подобный низкий вариант легкого заработка?» — возмутилась артистка.

Ранее мошенники обманули актрису Тамару Абросимову на полмиллиона рублей.

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