Гоар Аветисян сняла честное видео и показала все шрамы и растяжки на теле

Визажистка и блогер Гоар Аветисян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сняла честное видео без фильтров, на котором показала все недостатки своего тела.

В ролике девушка жалуется, что у нее появляются прыщи, много седых волос, растяжек, «толстые ноги», имеются залысины на определенных участках головы. Аветисян призналась, что ей было очень страшно выкладывать такое видео, потому что любая девушка боится открыто показывать миру свои несовершенства. Блогер призвала других женщин не стесняться своего тела и не попадать под влияние окружающих критиков.

«Я всем сердцем чувствую глобальную важность в том, чтобы говорить об этом. О том, что идеальных нет, и что у каждого человека есть свои особенности, которые мы умело прячем под макияжем, накладными волосами или одеждой. На самом деле интернет очень пагубно влияет на самооценку людей», — высказалась Аветисян.

Артистка призналась, что каждый день учится справляться с комплексами и несовершенствами своего тела. Аветисян призвала любить себя и не ориентироваться на красивые картинки в интернете.

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