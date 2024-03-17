Цискаридзе об отмене концертов российских артистов за рубежом: «Надо переждать»

Артист балета и хореограф Николай Цискаридзе назвал временным явлением отмены концертов российских артистов за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Цискаридзе уверен, что все само вернется на свои места. По его мнению, «надо переждать». Танцор также призвал отечественных артистов чаще гастролировать по России.

«У нас такая огромная страна, ездите по нашей стране, пожалуйста», — заявил хореограф.

Цискаридзе считает, что на данный момент «самым страшным» является отмена русской культуры в России. Он считает, что в данной сфере стоит «наводить порядок».

15 марта стало известно, что в Южной Корее отменили показ спектакля Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Организатор гастролей компания InArts Production также объяснила отмену заботой о безопасности зрителей и напомнила, что начала «планировать это событие еще до пандемии».

Посольство Украины в Республике Корея выразило протест против выступления Захаровой в начале марта. Официальный Киев потребовал от Южной Кореи отмены культурного сотрудничества с Россией, украинских дипломатов поддержали представители Евросоюза.

В российском посольстве в Сеуле назвали действия украинских и европейских дипломатов бестактными.

Ранее в Воронеже отменили концерт Малинина.