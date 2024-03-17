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Итальянский певец рассказал, зачем приехал в Россию с концертом

Певец Pupo заверил, что приехал выступать в Россию без политического контекста

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Итальянский певец Pupo во время пресс-конференции в Кремле признался, что приехал с выступлением в Россию не ради политического контекста. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не мог себе позволить критиковать культуры, особенно с такой историей <...> Поэтому завтра в своем концерте хочу передать посыл, чтобы в мир вернулся мир. Я здесь без каких-либо политических намерений», — уточнил Pupo.

По словам артиста, он понимает, что после концерта в России его будут активно критиковать на Западе в том числе и итальянские поклонники. Тем не менее музыкант надеется, что его выступление подарит россиянам положительные эмоции. Pupo подчеркнул, что никогда не прекращал свои поездки в Россию. Он убежден, что другим артистам также не стоит отказываться от концертов в РФ из-за политических прений.

«Здесь, в Кремле, я по той же самой причине — чтобы продолжать делать мою работу без каких-либо ограничений и эмбарго, что, в принципе, должны делать и другие», — резюмировал Pupo.

Ранее стало известно, кому из российских артистов Пугачева помогла стать звездой.

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