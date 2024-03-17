Александр Шепс подколол победительницу шоу «Экстрасенсы.Реванш» в финале шоу

Медиум Александр Шепс, который является одним из наставников шоу «Экстрасенсы.Реванш», подшутил над коллегой Софьей Егоровой в финальном выпуске программы.

В рамках шоу участникам со сверхъестественными способностями надо было выяснить, кто из стоящих перед ними девушек ждет ребенка. Когда будущая победительница проекта Егорова пыталась выяснить правильный ответ на вопрос, Шепс в шутку предположил, что беременной может оказаться сама участница.

«А вдруг сейчас окажется, что сама Соня беременна?» — отметил Шепс.

За победу в телешоу боролись три финалистки: Егорова, Николь Кузнецова и Ангелина Изосимова. Кузнецова и Егорова набрали равное количество баллов, но зрители отдали предпочтение в пользу последней. Медиум победила в финале шоу «Экстрасенсы.Реванш» и заслужила право участвовать в новом сезоне — «Битве сильнейших».

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