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Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт

КП: вдова и сын Александра Ширвиндта унаследуют две квартиры и дачи в Москве

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Илья Питалев/РИА Новости

Вдова бывшего худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта Наталья Белоусова и сын Михаил в равных долях разделят имущество артиста. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, в собственности режиссера находились квартира площадью 116 квадратных метров, доля в квартире 69 квадратных метров, 14-метровая комната в коммуналке и земельный участок в 13 соток. На супруге артиста задекларированы жилой дом 82 квадратных метров и земельный участок 4200 квадратных метров. Таким образом, отмечает издание, родственники Ширвиндта получат две квартиры в Москве и дачи в Подмосковье.

Издание подчеркивает, что Ширвиндты жили в квартире, которая расположена в московской высотке на Котельнической набережной с видом на Москву-реку. При этом в начале отношений супругов режиссер жил в коммунальной квартире на Арбате, где у него была в собственности комната. У четы также есть загородный дом в Истринском районе Подмосковья — этот участок достался Белоусовой в наследство от деда, главного архитектора Москвы. Помимо этого, семья владеет еще двумя дачами.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Ранее Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Ширвиндта.

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