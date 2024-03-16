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Названа победительница шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Ведьма Соня Егорова стала победительницей шоу «Экстрасенсы. Реванш»

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sonya_egorova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На телеканале ТНТ прошел финал проекта «Экстрасенсы. Реванш». Победительницей стала ведьма Соня Егорова.

В финале шоу столкнулись три «сильнейшие ведьмы». Второе место заняла Николь Кузнецова. Также Кузнецова получила право на участие в 24-м сезоне «Битвы экстрасенсов». На третьем месте оказалась Ангелина Изосимова.

На последнем испытании ведьмы должны были пройти несколько испытаний. Поскольку все конкурсантки сумели справиться, победительницу выбирали присяжные — женщины, которые участвовали в заданиях. Они единолично выбрали Егорову.

В марте рэпер Pharaoh и звезда шоу «Битва экстрасенсов», колдунья Софья Егорова пришли на премьеру нового сезона сериала «Беспринципные». Пара впервые за долгое время появилась на публике.

В феврале 2023 года рэпер Pharaoh намекнул на помолвку со своей возлюбленной, финалисткой шоу «Битва экстрасенсов» Софьей Егоровой. Он опубликовал снимок двух рук — женской и мужской. На обеих красовались кольца: у девушки с драгоценными камнями, а у рэпера без них. Музыкант не подписал снимок, однако сопроводил его красноречивыми символами: сердцем, бокалами шампанского и кольцом. А в сентябре Соня Егорова спровоцировала слухи о беременности

Ранее звезда «Универа» ответил на слухи о романе с 30-летней актрисой.

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