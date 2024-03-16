Зинаида Матросова вспомнила, как ей «сносило крышу» от темпераментности Миронова

Актриса Зинаида Матросова призналась, что боялась темпераментности коллеги Андрея Миронова на съемках картины «Горе от ума». Об этом сообщает NEWS.ru.

Матросова сыграла Лизу в фильме. Эта роль стала дебютной. Актриса призналась, что очень боялась многих коллег по съемочной площадке, кроме Александра Ширвиндта и Татьяны Васильевой. Она объяснила, что артисты ее оберегали. Актриса «чувствовала от них тепло».

«Остальные тоже хорошо относились. Но я их всех так боялась, что у меня просто крышу сносило. Потому что когда Миронов начинает темпераментно что-то говорить, я думаю: «Неудобно мне реплику говорить. Что ж я артиста буду перебивать». И он мне за это выдавал. А Шура (Ширвиндт) меня все время за это колотил по голове», — поделилась артистка.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих».

16 марта актер Сергей Безруков рассказал, что считает Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде, и вспомнил, как удивил его талантливой пародией на Ельцина и Жириновского, показанной в прямом эфире Первого канала на юбилее Театра сатиры.

Ранее Роксана Бабаян рассказала о дружбе с семьей Ширвиндта.