Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зинаида Матросова вспомнила, как ей «сносило крышу» от темпераментности Миронова

Актриса Матросова призналась, что боялась темперамента Миронова

close
100%
Мирослав Муразов/РИА Новости

Актриса Зинаида Матросова призналась, что боялась темпераментности коллеги Андрея Миронова на съемках картины «Горе от ума». Об этом сообщает NEWS.ru.

Матросова сыграла Лизу в фильме. Эта роль стала дебютной. Актриса призналась, что очень боялась многих коллег по съемочной площадке, кроме Александра Ширвиндта и Татьяны Васильевой. Она объяснила, что артисты ее оберегали. Актриса «чувствовала от них тепло».

«Остальные тоже хорошо относились. Но я их всех так боялась, что у меня просто крышу сносило. Потому что когда Миронов начинает темпераментно что-то говорить, я думаю: «Неудобно мне реплику говорить. Что ж я артиста буду перебивать». И он мне за это выдавал. А Шура (Ширвиндт) меня все время за это колотил по голове», — поделилась артистка.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих».

16 марта актер Сергей Безруков рассказал, что считает Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде, и вспомнил, как удивил его талантливой пародией на Ельцина и Жириновского, показанной в прямом эфире Первого канала на юбилее Театра сатиры.

Ранее Роксана Бабаян рассказала о дружбе с семьей Ширвиндта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами