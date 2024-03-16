Нюша рассказала о неадекватной ревности партнера

Певица Нюша (Анна Шурочкина — настоящее имя) призналась в интервью YouTube-каналу «Начало», что сталкивалась с агрессией из-за ревности партнера.

Нюша рассказала, что возлюбленные ее часто ревновали. По ее словам, некоторые вели себя агрессивно в такие моменты, а некоторые «сдерживались». Она заявила, что это часто мешало в отношениях.

Как отметила Нюша, ревность может проявляться в «неадекватных истериках и театральных постановках». Она добавила, что такое поведение не способствует построению хороших отношений.

По мнению Нюши, также есть «пикантная» ревность, когда партнер «немного освежает» роман, чтобы «не замылить глаз» у возлюбленного. Она считает, что такая «игра и пикантность» не вредит отношениям.

Шурочкина не поддержала тенденцию, когда человек проверяет переписки партнера в телефоне. Она призналась, что раньше так делала, но сейчас — нет. Артистка считает это нарушением личных границ. По ее словам, в отношениях важно доверие.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон.

В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова.

Ранее Нюшу заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе.