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Безруков вспомнил, как удивил Ширвиндта пародией на Ельцина и Жириновского

Актер Безруков назвал Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Актер Сергей Безруков поделился воспоминаниями о народном артисте России Александре Ширвиндте (1934-2024). Архивной видеозаписью Безруков поделился в своем Telegram-канале.

Безруков рассказал, что считает Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде, и вспомнил, как удивил его талантливой пародией на Ельцина и Жириновского, показанной в прямом эфире Первого канала на юбилее Театра сатиры.

«Александр Ширвиндт знал, что я уже тогда занимался пародией, и предложил моему отцу, служившему тогда в театре, выступить на юбилейном вечере. Мы подготовили две пародии на Ельцина и Жириновского. Но условились, что я покажу этот номер заранее», — написал актер.

Однако на репетицию Безруков опоздал.

«Александр Анатольевич колебался — как, предварительно не прослушав? А потом рискнул. Рад, что не подвел его. Спасибо за все, Александр Анатольевич», — обратился к ушедшему артисту Безруков.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Накануне Роксана Бабаян рассказала о дружбе с семьей Ширвиндта.

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