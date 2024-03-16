Юрист рассказала, как должна поступить Mia Boyka в конфликте с T-killah

Юрист Анастасия Билялова рассказала, как должна поступить певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) в конфликте с рэпером и продюсером T-killah (настоящее имя Александр Тарасов). Ее цитирует «Пятый канал».

По словам юриста, скорее всего, авторские права на песни Mia Boyka не передавались — право на их исполнение у артистки было в тот момент, пока она находилась в данном продюсерском центре. Билялова предложила ей договориться с продюсером и выкупить свои песни.

«Она точно такой же полноправный участник договорных отношений, как и ее бывшее начальство, поэтому она может выкупить свои права», — считает юрист.

Сама Mia Boyka рассказала, что ей разрешили выступать со своими композициями, однако права на них все еще находятся у Тарасова. Певица надеется когда-нибудь выкупить каталог обратно.

«Обидно, когда вызывают на сцену на каком-то большом фестивале и объявляют, что автор не я. И я выхожу и в процессе слышу, что автор не я, а мой бывший продюсер, хотя мы писали эту песню с другими ребятами и девчонками», — говорит она.

Артистка уверена, что продюсер хотел ее проучить из-за возросших требований звезды.

Сам T-killah заявлял, что певицы якобы хочет «сделать из себя жертву, а из меня плохого продюсера, который не умеет расставаться».

Ранее директор Юлии Началовой рассказала о неисполнившейся мечте певицы.