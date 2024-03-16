Директор Началовой рассказала о неисполнившейся мечте певицы

Подруга и пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о так и не исполнившейся мечте артистки. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам Исаевой, материнство было для Началовой одной из главных задач в жизни.

«Ведь после ее стремительного похудения врачи прогнозировали, что она не сможет стать мамой. А она хотела, мечтала. Надеялась, что у нее получится родить двоих, а может быть, троих», — призналась представительница звезды.

Исаева отметила, что, когда певица выходила замуж за футболиста Евгения Алдонина, она планировала родить нескольких детей.

В марте 2019 года 38-летняя Началова была госпитализирована с диагнозом «обострение красной волчанки и подагры», у нее развивалась гангрена ноги. Однако певица до последнего сохраняла позитивный настрой.

«И даже в последние дни своей жизни, из больницы, Юля присылала мне картинки и мемы со смешными надписями. Она оставалась легким и жизнерадостным человеком до самого конца», — вспоминает Исаева.

13 марта Юлию Началову погрузили в медикаментозный сон и сделали ей операцию. 16 марта 2019 года певицы не стало.

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