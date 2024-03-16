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Ирина Безрукова рассказала об обещании ушедшему сыну

Актриса Безрукова призналась, что обещала ушедшему сыну вернуть себе любовь и радость

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Ксения Угольникова

Актриса Ирина Безрукова рассказала о своем безвременно ушедшем сыне Андрее. Данным сыну обещанием она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Безруковой, они с сыном много говорили на темы религий, их многообразия, возможности реинкарнации.

«Андрюша от всей души хотел, чтобы я вернула в свою жизнь любовь и радость. И я очень стараюсь по сей день следовать его такой искренней просьбе», — сказала она.

Безрукова напомнила, что написала книгу «Жить дальше» о себе и проживании утраты.

«Я благодарю всех, кто ее прочитал и обнимаю тех, кому приходится переживать то же самое. Не могу сказать, что нахожусь в конечной точке принятия, я до сих пор учусь жить эту жизнь заново...» — призналась актриса (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Сын Андрей родился в отношениях Ирины Безруковой с актером Игорем Ливановым. Молодого человека не стало 14 марта 2015 года.

Накануне Безрукова призналась, что в данный момент ее сердце свободно.

«А я так устроена, что если не влюблена, то смысла в отношениях нет. Я считаю, что отношения ради отношений, без любви, не имеют смысла», — заявила Безрукова.

Ранее мать актера Кемстача из «Слова пацана» рассказала о назойливых поклонниках сына.

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