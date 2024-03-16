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У Сергея Маковецкого украли деньги в отеле

У актера Маковецкого вытащили 195 тысяч рублей из рюкзака

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РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге у актера Сергея Маковецкого воры украли 195 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «78».

У народного артиста России вытащили деньги из рюкзака в одном из отелей Петербурга.

По данным канала, Маковецкий после спектакля оставил в машине вещи, включая рюкзак, и отправился на прогулку с крестником. Водитель передал рюкзак сотруднику отеля для передачи в камеру хранения.

После возвращения актер забрал рюкзак и пошел в ресторан, где обнаружил пропажу конверта с деньгами.

Накануне в Санкт-Петербурге мошенники украли почти полмиллиона рублей у народной артистки России Тамары Абросимовой.

Абросимова обратилась в полицию Петроградского района с заявлением о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и под видом оказания услуг по улучшению сотовой связи предложил перейти по отправленной ссылке. Она выполнила действие, после чего с ее банковской карты было списано 477 тысяч рублей.

Ранее в России захотели дать определение «социально значимым фильмам».

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