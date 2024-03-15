Паршута о романе с абьюзером: «В духе покидать ножики»

Певица Рита Дакота опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) историю бывшей участницы «Фабрики звезд» Юлии Паршуты, рассказавшей об отношениях с абьюзером.

«Тоже было в его духе покромсать, исписать, покидать ножики в столешницу моей съемной квартиры, когда я убежала, выдернуть свечи из моей машины тайком, чтобы она не завелась...Это сейчас смешно, тогда было не очень», — рассказала исполнительница.

Тем самым Паршута отреагировала на рассказ Дакоты о своей подруге Александре, которая на протяжении девяти лет встречалась с абьюзером. Мужчина изменял ей и успел завести семью на стороне, заставляя девушку думать, якобы она сама виновата в произошедшем. При расставании он порезал ножом вещи девушки и выкинул их в мусорный бак. Дакота заявила, что ей пришлось практически подругу «по частям» собирать после этих отношений.

Недавно психолог Лия Аванесова перечислила характеристики мужчины-абьюзера. Она призналась, что их отличает желание контролировать партнера. При этом на первых этапах отношений мужчины-абьюзеры могут вести себя галантно, делать подарки, удивлять и проявлять заботу.

Ранее вдова Юдашкина Марина призналась, что дочь Галина очень похожа на отца.