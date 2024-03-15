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Марина Девятова о звании заслуженной артистки РФ: «Награда всей семьи»

Певица Девятова назвала гордостью и ответственностью звание заслуженной артистки

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Lev Ilyin/Global Look Press

Исполнительница народных песен и финалистка проекта «Народный артист-3» Марина Девятова призналась, что испытывает светлые эмоции после присвоения ей звания заслуженной артистки России. Ее слова передает NEWS.ru.

«Наверно, эта награда не только моя, эта награда всей моей семьи, которая меня очень поддерживает, моих родителей, которые гордятся», — подчеркнула артистка.

Она призналась, что теперь испытывает ответственность перед Минкультуры РФ, президентом и зрителями. Девятова заявила, что присвоенное ей звание вызывает в ней одновременно чувства гордости, ответственности и радости. Артистка отметила, что выходит на сцену ради зрителя, а он, посещая ее концерты, доказывает любовь и преданность народной культуре.

Исполнительница народных песен замужем за бизнесменом Алексеем Пигуренко. Супруги растят общую дочь Ульяну, также в августе 2022 года Девятова родила мальчика. О второй беременности артистки стало известно в апреле 2022 года.

В том же году Девятова отменила свои выступления в Латвии. Причиной данного решения стало резкое отношение страны к специальной военной операции на Украине.

Ранее Анжелика Варум трижды пыталась исполнить песню на концерте.

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