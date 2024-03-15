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Скандальная внучка Стриженова рассказала, как сделала пластику за 900 тыс. рублей

Внучка Стриженова Александра сделала пластику после рождения шестого ребенка

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mommy_me_ya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Внучка знаменитого актера Олега Стриженова Александра призналась, что сделала несколько пластических операций за 900 тыс. рублей. Ее слова передает «СтарХит».

«Это моя мечта, на исполнение которой я решалась очень много лет. Восстановление непростое, организм тяжело перенес наркоз, так что мне требуется время, чтобы прийти в себя. <...> Но я понимаю, что все трудности временные, и совсем скоро увижу долгожданный результат», — заявила девушка.

Стриженова рассказала, что сделала себе абдоминопластикау с переносом пупка, ушивание диастаза и маммопластику. Она лежала на операционном столе восемь часов. Девушка отметила, что решилась на пластику, так как была недовольна своим «огромным животом» после шести беременностей. Она заявила, что, даже родив шестого ребенка, ее фигура выглядела так, будто она в положении.

Александра находится в конфликте со своими знаменитыми родственниками, включая деда Олега Стриженова, которому уже 94 года. В настоящее время Александра является многодетной мамой, блогером и звездой ток-шоу.

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