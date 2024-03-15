Найшуллер может приступить к съемкам «Никто 2» в этом году

Продюсер фильма «Никто» с Бобом Оденкерком («Лучше звоните Солу») Келли Маккормик рассказал, что сейчас работа над сиквелом картины находится на стадии препродакшена. Его слова передает Collider.

Он подчеркнул, что студия Universal заинтересована в создании второй части боевика, а звездный каст полон энтузиазма, чтобы вернуться в проект. Маккормик заявил, что на данный момент Дерек Колстад («Джон Уик) пишет сценарий к «Никто 2». По его словам, съемки картины могут начаться уже в конце 2024 года, однако отметил, что его предположения могут не сбыться из-за занятости актеров.

При этом продюсер не уточнил, вернется ли в проект постановщик первой части, российский режиссер Илья Найшуллер.

Оригинальный фильм «Никто» Найшуллера вышел в марте 2021 года. При бюджете в $17 млн картине удалось заработать почти $60 млн. Герой боевика — обычный мужчина средних лет, который решает отомстить недругам после вооруженного ограбления. В ленте также снялся актер Алексей Серебряков.

Ранее стало известно, что Marvel отложила работу над сиквелом супергеройского фильма «Вечные».