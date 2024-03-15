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Продюсер рассказал о необычном условии райдера Валерия Леонтьева: «Единственная странность»

Продюсер Сергей Лавров: Леонтьев просил заклеивать ему окна пакетами для мусора

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Продюсер Сергей Лавров в разговоре с NEWS.ru рассказал о единственной странности в райдере певца Валерия Леонтьева.

«После концертов он никогда не тусовался, никаких банкетов не устраивал. В лучшем случае мог отужинать с коллективом, но часто ужинал в номере один. Единственная странность в его райдере — он просил заклеивать окна номера черными целлофановым пакетами для мусора — блэкаут штор тогда еще не было», — пояснил Лавров.

Он выразил мнение, что подобная странность обусловлена тем, что Леонтьев живет в США, поэтому из-за смены часовых поясов артисту нередко приходится спать днем. Лавров добавил, что не согласен с популярным в сети мнением о том, что у исполнителя якобы не до конца закрываются веки после неудачной блефаропластики. По словам продюсера, вне сцены и камер Леонтьев носит обычную скромную одежду, не концентрируясь на дороговизне и брендах, как это делают многие современные звезды.

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