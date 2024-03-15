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Звезда сериала «ГДР» рассказал об отношении к спиртному: «Это в моей культуре»

Актер Коваленко признался, что никогда не испытывал проблем со спиртным

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Виталий Коваленко, который сыграл Горбачева в сериале «ГДР», рассказал WomanHit о своем отношении к алкоголю.

«Долгие годы я был человеком, выпивающим с радостью. Вопрос в том, что выпивать я люблю, выпивать я умею, выпивать — это в моей культуре. И никогда у меня не было с этим проблем. Тем более с количеством алкоголя. Но я понимаю, что нужно что-то менять. Алкоголь лишает тебя права активного отдыха», — пояснил Коваленко.

При этом артист уточнил, что в последнее время вовсе не пьет спиртных напитков. Актер считает, что представители его профессии должны бережно относиться к своему телу, так как это самый важный инструмент артиста. Коваленко похвастался, что за несколько месяцев смог скинуть 15 килограммов лишнего веса, совсем немного изменив свой рацион. При этом Коваленко считает, что не ограничивает себя в питании, однако старается не переедать жирных или вредных продуктов.

«Вопрос не в наличие жира или пищи, которая калорийна, и тем более алкоголя. Вопрос в количестве. У меня был период безответственный. Уже полгода я занимаюсь собой и не чувствую никакого дискомфорта, по сути, себе ни в чем не отказываю», — резюмировал Коваленко.

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