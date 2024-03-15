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Наталия Гулькина из «Миража» объяснила, почему успех «Слова пацана» не помог ей в карьере

Певица Гулькина заявила, что не может петь песни «Миража» из «Слова пацана»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица и бывшая солистка «Миража» Наталия Гулькина в эфире «Центрального телевидения» призналась, что успех песен группы в сериале «Слово пацана» никак не сказался на ее карьере.

«Я не пою песни группы «Мираж», а всплеск-то именно у «Миража» после выхода сериала «Слово пацана». Сейчас действительно много звонков и запросов на выступления с этими песнями, но я их не исполняю, приходится отказывать. Так что мне волна не на руку», — пояснила Гулькина.

По словам артистки, в песнях «Миража» присутствует большая путаница, потому что треки писались разными людьми, которые сейчас не могут договориться об авторских правах. Гулькина отметила, что из-за этого нынешний состав «Миража» нередко попадает в абсурдные ситуации, когда им приходится исполнять свои хиты на других языках из-за проблем с авторскими правами.

«Литягин разрешил им исполнять свои произведения, а Соколов нет. И они поют «Музыка нас связала» на других языках — на немецком, казахском. Понимаете, какой бред?» — возмутилась артистка.

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