Суд рассмотрит первый иноагентский протокол на комика Руслана Белого*

Таганский суд Москвы рассмотрит первый протокол в отношении комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) из-за отсутствия плашки статуса иностранного агента в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное заседание назначено на 4 апреля, шоумену грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Руслан Белый попал в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года, в исключении из перечня ему отказали. Включение в иноагентский список в Минюсте мотивировали политической деятельностью артиста и принятием им участия «в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом».

С марта по апрель 2023 года, обнаружило ведомство, Белый получил 160 тысяч рублей из иностранных источников, а также проводил концерты на иностранных площадках, где якобы «формировал негативные политические взгляды относительно проведения СВО на территории Украины».

Сейчас Руслан Белый живет и работает в Испании.

Недавно он зарегистрировал в России фирму «Большая семерка», которая состоит из семерых иноагентов. Всего фирмой управляют семь человек: сам Белый, публицист Виталий Дымарский (признан в РФ иностранным агентом), блогер Александр Штефанов (признан в РФ иностранным агентом), экономист Владислав Жуковский (признан в РФ иностранным агентом), ведущая YouTube-канала «Популярная политика» Елена Малаховская (признана в РФ иностранным агентом), журналист Мумин Шакиров (признан в РФ иностранным агентом) и блогер Андрей Рудой (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее ЮНЕСКО включило берлинское техно в список культурного наследия.