Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Жуков раскрыл подробности второго сезона «Плаксы» с его дочкой в главной роли

Певец Жуков сообщил, что в новом сезоне «Плаксы» главные герои окажутся в Москве

close
100%
Пресс-служба СТС

Музыкант и бизнесмен Сергей Жуков с недавних пор является кинопродюсером — одним из первых проектов его компании «Руки Вверх! Продакшн» стал сериал «Плакса». Шоу с 15-летней дочерью певца Никой Жуковой в главной роли вышло в 2023 году и было продлено на второй сезон. О подробностях продолжения проекта артист рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Второй сезон до сих пор пишется, но съемки мы уже планируем на лето этого года. Если вкратце, группа «Плакса» окажется в Москве. Наших героев ждут новые впечатления, переживания, встречи и знакомства с новыми людьми. Появятся новые сюжетные повороты и любовные линии. Сезон будет наполнен новыми приключениями и для уже полюбившихся героев. И, конечно, второй сезон принесет еще больше классной музыки», — поделился Жуков.

По сюжету сериала «Плакса» семья Маши (Ника Жукова) из-за финансовых трудностей переезжает к бабушке (Ирина Розанова) в небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке главной героине непросто смириться с бытом провинциальной школы. Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Диана Енакаева) не в восторге от новенькой и травят ее. Маша собирает музыкальную группу «Плакса», одним из членов которой стал персонаж Вани Дмитриенко Никита. Родителей девочки сыграли Роман Маякин и Агата Муцениеце.

Ранее Жуков рассказал, что его обвинили в покупке роли в театре для дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами