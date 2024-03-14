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Умер звезда «Азии Микс» из-за несчастного случая

В Бишкеке скончался экс-участник команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев

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marat_dms/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев скончался в результате несчастного случая на 44-м году жизни. Об этом сообщил друга комика, заслуженный мастер спорта Кыргызстана Абдурахман Муртазалиев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джуманалиев умер в Бишкеке, Киргизия. Местные СМИ заявляют, что причиной смерти мог стать ушиб головы, который шоумен получил после падения. Друг покойного Муртазалиев отметил, что комик был «достойным братом и хорошим человеком».

Марат Джуманалиев стал чемпионом высшей лиги КВН вместе со своей командой «Азия Микс» в 2016 году, а позднее занялся блогерством и благотворительностью. Члены команды называли Джуманалиева талисманом команды, он также был известен как Маратик. При этом сам комик никогда не считал себя звездой. Джуманалиев также снимался в российском сериале «Остров», который выходил на экраны с 2016 по 2018 год.

По данным Sputnik, Джуманалиев, будучи чемпионом по боксу, какое-то время работал телохранителем рэпера Тимати. Помимо этого, он был спарринг-партнером Николая Валуева.

Ранее стало известно, что прощание с Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре.

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